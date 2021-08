Salut tout le monde,



La mise à jour du titre 1.6.0 pour Assassin's Creed Odyssey sera déployée sur Xbox One et PlayStation 4 : le 24 août 2021 à 8h CEST, 2h HE, 16h AEST et 23h PDT (23 août) .



Tailles des patchs :



Xbox One : ~370 Mo

PlayStation 4: ~470MB





Amélioration du jeu :



Cette mise à jour ajoute une prise en charge de 60 FPS lors de l'exécution du jeu sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité.





- Votre communauté et équipe de développement Assassin's Creed



https://twitter.com/assassinscreed/status/1429835825685143560
https://discussions.ubisoft.com/topic/104296/title-update-1-6-0-60fps-boost-on-xbox-series-x-s-ps5-aug-24?lang=en-US