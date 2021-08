Bonjour à tous, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris la fin de 12 minutes, est ce que qqn peut m'expliquer la fin (et la fin "cachée") ?







ATTENTION SPOIL : d'après ce que j'ai compris, le personnage principal a tué son père et a oublié l'avoir fait.



Cependant, pourquoi y a t-il cette scène finale (ou cachée je ne sais plus) dans laquelle l'homme discute avec son père, qui lui dit qu'il aurait mieux fait de se jamais exister, et de revenir à l'état de bourgeon.



Le personnage fait-il une sorte de "voyage dans le temps en retour arrière " afin de ne jamais venir au monde ? Cette fin est très confuse, je ne suis pas sûr de l'avoir compris. Merci





