coucou je monte 4 jours à Paris la semaine pro en vacances. A part la rue de République pour ses boutiques Retro Gaming auriez vous qcq chose à me conseiller dans le thème gaming au sens large: - salle arcade avec qcq chose de vraiment cool et rare? - escape game haut de gamme avec acteurs, super décors et tout? - truc de réalité virtuelle éventuellement même si j'ai déjà fait des trucs super merci pour vos conseils amis parisiens

posted the 08/07/2021 at 09:37 AM by seb84