- Mode Agent Double-Echelon, Slums, et Showroom-Kitsune et Stryker et Hudson-Nouvelles armes et Passe de CombatLe mode Agent double en bande annonce:Ça ressemble un peu à Among us le principe.L'évent des chiffres ça fait plaisir de voir ce clin d'oeil au tout premier Black ops que de souvenirs, pour rappel le prochain Call of duty "Vanguard" sera en évènement jouable sur Warzone aucune date encore.Petit easter egg dans l'affiche: "ヴァンガード 来たる" = Vanguard arrive.Pour ce qui est de Call of duty 2021:"Activision reconfirme que COD2021 sortira toujours plus tard cette année, développé par Sledgehammer Games.COD 2021 se passera dans un cadre que "les fans adorent" avec beaucoup de saisons post-lancement.Call of Duty 2021 s'intégrera profondément à Warzone et proposera de nouvelles innovations dans Warzone et COD 2021.Activision dit qu'ils ont hâte de montrer à la communauté sur quoi les équipes travaillent pour Call of Duty 2021."-Cross-gen.-Sortie vers fin octobre / voir novembre.-Seconde guerre mondiale- Mode campagne / multi et co-op (Pour la coop aucune idée de si c'est un mode zombie ou autres.)---------------Le président d'Activision indique également que les mises à jour les plus importantes de Warzone arriveront cet automne. Les studios ont fait un travail incroyable pour la franchise.Call of Duty 2021 sera un jeu vraiment robuste au lancement."Nous avons pris de l'avance sur le support post-lancement. Nous avons beaucoup appris ces dernières années."Pour ma part je suis très hype de voir un jeu sur la seconde guerre mondiale en 2021.