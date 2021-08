Le 12 août.- Thème japonnais- Tec 9 comme arme- Un des opérateurs s'appellerait Kitsune- La map Contagion pourrait être Weather Station (avec Summit)- Summit arriverait aussi en map traditionnelle multijoueur- PHD et Double coup seraient prévus en zombies- Nouvelle amélioration de terrain "Lightning Links" (Lien électrisants ??)- L'opérateur s'appelle Kitsune.- Il y a deux autres opérateurs nommés Kingsley et Surge, qui pourraient être des noms de code.Il y a aussi une rumeur qui dit qu'il reste encore 12 maps qui vont sortir.

posted the 08/03/2021 at 06:48 PM by inferusredrum