Bonsoir en allumant ma Switch j'ai eu un problème. Rien ne s'afficher sur la télé et il y avait pas le voyant vert sur le socle. J'ai du enlever la Switch du socle et la remettre pour que ça marche. Vous avez déjà eu ce problème ?

posted the 07/19/2021 at 10:16 PM by kr16