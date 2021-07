Bonsoir à tousEA a confirmé que Battlefield 2042 sera cross-play et cross-save. C'est d'ailleurs de mémoire le premier qui va le proposer. Merci Call Of et FortniteA savoir que ca va etre divise en deuxLes next-genPC, Xbox Series X/S, PlayStation 5® consolesEt la précédente générationXbox One and PlayStation 4® consolesTout en sachant que les joueurs auront le choix de désactivé le cross-playLien de la newshttps://answers.ea.com/t5/Battlefield-Announcements/Battlefield-Briefing-Answering-Your-Reveal-Questions/m-p/10497692?cid=69296#M9