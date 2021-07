Spike Chunsoft le développe.Un système de création de personnages sera mis en place, avec des personnages originaux que vous créez et qui peuvent personnaliser leurs propres mécanismes, comme dans Xenoverse et Jump Force.Une histoire originale où vous aidez Luffy dans sa guerre.Le roster de base sera de taille décente, et Bandai continuera à l'étendre avec de multiples season pass.Des éléments de RPG tels que l'exploration de plusieurs îles (pas très grand comme les jeux AAA).Il y aura des combats lorsque vous allez dans les batailles, ce sera similaire à Jump Force et Burning Blood dans les mécanismes avec des caractéristiques exclusives de One Piece (comme le haki et les capacités du fruit du diable)Une sortie pour 2022.À prendre avec des pincettes.