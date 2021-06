Salut tout le monde,Comme promis, voici pour vous le premier tome d'un comic book que j'ai découvert récemment et que j'avais envie de vous partager avec vous en français.C'est sorti fin 2018 et ce n'est pas fini. Actuellement 12 tomes sont disponibles en anglais, un 13ème est prévu normalement ce mois-ci.Knights of the Golden Sun est une épopée biblique qui se déroule à une époque de grande agitation. Quatre cents ans séparent l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Au cours de cette période, ni les hommes ni les anges n'ont pu entendre le message divin de Dieu. En Son absence, une lutte de pouvoir a éclaté entre les Archanges et les Déchus pour savoir qui contrôlera le trône du Père. La Providence, les Anges et l'humanité n'allaient plus jamais être les mêmes…Etant à titre personnel passionné par les religions, ce comic book m'intéresse beaucoup et je vous propose donc qu'on le découvre ensemble dans notre langue avec ce premier tome. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, vous pouvez vous procurer ce comic book sur Amazon qui mentionne dans le descriptif un comic book épique pour les fans des franchises Saint Seiya et Conan.