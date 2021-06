Est ce que vous aies raconté la fois ou j'étais un Policier Robotique ?C'était en 2018. La France était pas encore dirigé par un Androïde à l'époque.Un peu plus sérieusement et comme je n'ai monté que la partie Connor, mon avis sur le reste.- Déja Detroit Become Human raconte une histoire très immersive sur l'acceptation des différences, du sens de la vie, de l'acquisition d'une conscience et de l'envie de liberté.- Les possibilités de choix qui font que même si on as quand même un fil rouge constant, tu as vraiment l'impression de vivre Ton Histoire /A travers les yeux de Connor qui devra choisir entre sa Conscience et son Devoir, de Markus qui devra devenir avoir Gandhi soit Che Guevara.Tandis que Kara devra surtout préserver la famille qu'elle s'efforce de construire.- Les QTE sont vraiment très stressant.- Le reste du Gameplay est un peu ...... inexistant mais c'est pas trés important.- J'ai beaucoup apprécié l'OST.- Ca plantait environ une fois par heure. (Quand j'ai essayé de baisser le son Au Clavier.)- Excellente VF avec Donald Reignoux en Connor !- Un excellent hommage à Issac Asimov.Bref un excellent jeu, vivement le prochain jeu de David Cage sur PS5.(Si il vous plait, abonnez vous à ma chaine, ca m'aiderait bien, et si vous en avez je m'abonne aux vôtres aussi.)