Dessin

Cela fait 4 mois que je possède la PS5 et, verdicte, je ne regrette pas mon choix. J'ai longement hésité avec la série X (la seul présence de fable à suffit à me faire douter). Mais la ludothèque PS4 est tellement impressionnante en excluisvité que j'ai pas eu le choix d'opter pour la console de Sony. J'ai eu le temps de faire :1) Les deux jeux spiderman (PS4 et Morales) qui sont excellents. Je trouve le jeu PS4 au dessus du jeu PS5 que ce soit en terme de rythme, gameplay, histoire. Par contre les DLC ne sont pas ouf et un gros coup de gueule concernant le new game +. Si tu veux débloquer les dernières aptitudes de Miles, tu dois refaire une partie. Franchement ça m'a surtout motivé à désinstaller le jeu. Une tentative desespéré pour ralonger la durée de vie d'un jeu qui était clairement un dlc à la base. Autre point négatif, l'utilisation des fonctionnalités de la manette Ps5 anecdotique. Sinon les deux jeux restent très bons.2) Ratchet Ps4: Très bon jeu encore de insomniac. Encore ce problème de new game + pour débloquer des armes. Jeu court, linéaire mais très fun. Bref, j'attend avec impatience de pouvoir faire le jeu Ps5.3) God of War: Réalisation impécable. Je sais pas comment est le jeu sur Ps4, mais sur Ps5 le jeu m'a scotché. Mais je trouve l'histoire trop "dirigiste" avec des niveaux couloirs. Je suis pas fan du rythme mais la fin est top.4) Ghost of Tsushima : La DA est impresionnante, l'histoire est cousu de fil blanc mais reste très touchante. C'est l'un des rares jeux ou je vise le 100%. Les autres ont été desinstallés une fois fini. Des longueurs dans l'acte 2. Et je suis pas le seul à avoir été séduit car 50% des joueurs ont terminé le jeu.Voici une petite illustration réalisé rapidement pour cet article:Je ne sais pas si ça vous interesse, mais voici les vidéos timelapse de certains de mes dessins:Comme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou les deux (ça coute rien et ça fait plaisir).Peace