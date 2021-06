Insi Ubi oblige les season pass de Farcry 6 leak et on apprend que tout les méchant des épisodes précédant seront jouable, Vaas, Pangan Min, Joseph seed... Comme c'est pas encore officiel la vidéo peut vite être retirée... http://www.reddit.com/r/farcry6/comments/nxudce/managed_to_screencap_the_season_pass_trailer_was/

posted the 06/12/2021 at 06:11 PM by tizoc