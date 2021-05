Le tout dans un seul et même boîtier bien sûr.C'est ce que ces malades de chez Modding Café ont réalisé.(Bon en vrai le résultat final est un peu nul lol)Avant ça ils avaient déjà fait une PS5 watercoolée un peu plus stylée.Bonus : une PS5 dorée (en laiton)Bonus 2 : une xbox SX watercoolée

Like

Who likes this ?

posted the 05/16/2021 at 04:15 PM by lamap