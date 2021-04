Tome 1: Skin Harley Quin rebirth:Tome 2:Batman zero wing :Tome 3: Pioche griffe Catwoman:Tome 4: Planeur de Deathstroke:Tome 5: Vengeance de l'Arlequine sac à dos:Tome 6: Pioche Batarang:Une fois les 6 comics achetés vous aurez le droit au skin Batman Armure Zéro.Codes valable jusqu'en 2025.Sortie des comics en France en automne.Un des endroits du comics est présent à Slurpy swamps:Vidéo du skin:Le skin serait en vente dès le 5 mai, mais pas officiel.Tous les skins présents ici seront en vente en été sur la boutique.

posted the 04/29/2021 at 02:49 PM by inferusredrum