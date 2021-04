Hello Gamekyo,J'espère que tout le monde va bien en ce super week-end ensoleillé !Je voulais avoir une petite information concernant la sortie prochaine de Saga Remastered en bopite.J'ai bien compris qu'une version boîte était confirmée sur Switch (good). Mais est-ce qu'une version PS4 boîte est également prévue ? Car je lis sur des forums ici et là que la version PS4 physique a été purement et simplement annulée au profit de la version Switch. Du coup, le jeu n'est dispo que sur le PSN.Pouvez-vous me confirmer cette information car je trouve tout et son contraire et j'hésite à préco la version switch.Merci pour vos réponses !