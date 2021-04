Salut, J'aurais besoin de votre aide sur un problème avecTwitch: j'ai en effet un écran Bleu qui s'affiche avec un symbole de caméra barrée qui s'affiche au lieu de mes videos qui apparait pendant mes lives ou mes videos ... Du coup impossible de visionner les vidéos enregistrées... A quoi cela est-ce du et comment y remédier? Mercid'avance pour vos retours

posted the 04/21/2021 at 10:37 PM by spidergaylord