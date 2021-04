Tome 1: Skin Harley Quin rebirth:Tome 2:Batman zero wing (aucune image)Tome 3: Pioche griffe Catwoman:Tome 4: Planeur de Deathstroke:Tome 5: InconnuTome 6: InconnuUne fois les 6 comics achetés vous aurez le droit au skin Batman Armure.Pour les dates de sortie:Tome 1 - 20 avrilTome 2 - 4 maiTome 3 - 18 maiTome 4 - 1er juinTome 5 - 18 juinTome 6 - 6 juilletChaque évènements qui se passe dans la BD sera dans le battle royale en jeu.Aucune date pour la France, pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre il est possible d'acheté les comics sur Ebay, aucune idée de si les codes fonctionnent en France.PS:/ Les cosmétiques qui seront disponibles Via les BD (codes) seront par la suite disponibles en boutique d'objets à partir de cet été.Quelques images au hasard: