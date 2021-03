Hier Danger, compositeur de musique électronique français a mis en ligne un concert "virtuel" d'une quinzaine de minutes ou il "joue" certaines tracks de son travail pour la bande originale de "Haven" mais aussi de "Furi" les 2 jeux de chez The Game Bakers. 2 Bande originale franchement incroyable. Dont on a pas assez parlé a mon gout. Mettez votre casque, vous allez décoller.

posted the 03/21/2021 at 11:11 AM by mrvince