Développé par le studio suédoiset récemment acquis par Bandai, la licencerevient avec un second volet plus inspiré encore. J'ai presque fini l'aventure et je trouve que le jeu corrige déjà pas mal de défauts du premier, notamment sur les collisions intempestives même s'il en reste encore par moment pour nous agacer.On sent que les développeurs ont bien étudié la formule Inside et on reconnaît certains plans qui rappellent immédiatement les danois de chez Playdead, tout particulièrement pour les transitions entre les pièces et niveaux où l'on passe plus régulièrement à l'extérieur même un cours instant afin de casser le rythme. La caméra n'hésite pas à faire de jolis travelling à distance et la DA est toujours aussi chouette.J'en profite pour republier l'interview à la volée qu'on avait réalisé à l'époque de feu la Gamescom et quelques courts passages de gameplays sympas niveau ambiance.