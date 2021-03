J'attendais avec impatience la partie 2 du DLC The Ancient Gods et j'ai été ravi que le jeu soit accessible si vite en téléchargement suite au trailer diffusé cette semaine. Je l'ai commencé hier, j'ai déjà bien avancé et je peux vous dire que ça s'annonce excellent.Déjà quelques nouveaux ennemis en armure et résistants à certaines armes pour nous obliger à varier les manières d'affronter les hordes. Des défis avec une variante plus hard encore pour débloquer des cosmétiques, un marteau qui met les ennemis dans les vapes et des dragons badass, que demande le peuple ? ^^J'ai uploadé quelques courts passages en mode ultra violence pour le moment, si ça peut vous donner envie d'y jouer. N'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas encore essayé le jeu principal comme les DLC, c'est une vraie pépite dans le genre ! En plus le jeu est parfaitement optimisé et tourne comme un charme en 2k140 fps avec une 3080 ! Un régal !