C'est en effet une œuvre inédite qui permettra aux joueurs de Fortnite de débloquer les skins exclusifs en question. Baptisée "Batman x Fortnite : Zero Point", cette série de BD sera composée de 6 numéros, chacun porteur d'un code permettant de déverrouiller un cosmétique exclusif. Si les 6 BD sont achetées et si leurs codes sont employés, l'acheteur mettra même la main sur Armored Batman Zero, le skin ultime de ce partenariat.Les descriptions des BD racontent l’histoire du voyage de Batman à travers l’île et de son enlisement de l’autre côté du Point Zéro.Ces comics impliquent également que non seulement les histoires sont canoniques, mais que « les implications pour Fortnite et l’univers de DC seront énormes. »Skin Rebirth de Harley Quinn.Pour ce qui est de la saison 6 chapitre 2 sur Fortnite elle arrive le 16 mars.Infos officielle de EPIC:LE FINAL DE LA CRISE ZÉROLe Chapitre 2 - Saison 6 commencera le 16 mars avec la conclusion explosive de la saison 5. Lorsque vous vous lancerez dans la nouvelle saison, vous devrez tout d'abord jouer au final de la crise zéro afin d'assister au dénouement de la mission de l'agent Jonesy. Les conséquences de cet événement redéfiniront certainement la réalité telle que nous la connaissons.Ne vous inquiétez pas, le final de la crise zéro se joue en solo et vous pourrez y participer dès que vous vous connecterez pour la première fois pendant la nouvelle saison. Vous voulez d'abord le suivre en direct sur Internet ? Nous vous indiquerons prochainement comment faire pour regarder le lancement mondial en même temps que les autres joueurs, et ainsi assister à notre événement cinématique le plus ambitieux à ce jour !Alors que le destin de notre réalité elle-même est en jeu, voici quelques conseils avant la fin de la saison 5. Nous nous retrouverons de l'autre côté.L'image vient du store Xbox.Pour ce qui est des rumeurs, tout va dans le sens pour une saison DC comme la saison Marvel, vu que les comics Batman / Fortnite vont arrivés.Il y a aussi une rumeur d'un skin Deathstroke.« Dans le comics, Batman trouve sur l’île un « tueur à gages familier ». Cette description correspond parfaitement à Deathstroke de l’univers de DC »L'état du point zéro actuellement.Pour ceux qui veulent connaître l'histoire de Fortnite parce que oui y en a une sur le battle royale.Pour ma part j'espère vraiment une saison DC à la Marvel, l'évent de fin était juste fou avec Galactus.