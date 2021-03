Etant confiné dans mon appartement pour 10 jours, j'ai amplement le temps de dessiner. Comme la composition naruto a eu du succès, j'ai remis le couvert avec le cultissime DB/DBZ. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas de DBGT ou DBS. Il y aura en tout 9 illustrations comme celle-ci basées sur les mangas qui m'ont marqué. Histoire de faire une fresque sympa sur mon mur.Je précise que je dois encore retravailler l'image centrale.En ce qui concerne ma question. Je veux faire un article sur les limites de la censure dans le JV. En particulier un jeu sur switch qui se dit Pegi16 alors que le studio s'est amusé à mettre une image pronographique en ce disant "Nintendo ne vera rien". Pour étayer mon propos je dois mettre l'image en question. Es ce que je risque de me faire ban?Comme toujours n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like ou les deux (ça coute rien et ça fait plaisir).Peace

posted the 03/10/2021 at 10:44 AM by fausst