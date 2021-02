Hello à tous,



Je viens chercher les news concernant un site que s'appelle Gamivo et vend des clés en tout genre etc, je cherchais a acheter un abonnement online moins chère.



J'ai bien vu que c'est un site du type G2A, instant gaming etc sauf que je me pose une question sans réponse au moment de payer il est demandé de choisir notre TVA ? C'est quoi ce raffut d'où on doit choisir notre TVA je comprends pas on peut choisir toute les TVA d'Europe dont la notre Française ou carrément rien mettre mais pourquoi ce choix est possible ????



Donc je viens vous demander pour les personnes ayant déjà commandé pourquoi il y a ça car si c'est ça tout le monde est apte a payer encore moins chère car pas de TVA appliqué si on choisi 0 dont moi et rien en empêche mais j'imagine des répercussions peuvent avoir lieu car TVA = l'état, non ?