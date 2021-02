Hello gamekyo,Pourquoi se cantonner au animés et mangas? La badasserie va bien au delà.Aujourd'hui, duel de sorcières iconiques qui va parler aux plus vieux.Dark Willow, la geekette qui a tenue tête à la tueuse VS Piper Halliwell, qui arrive à conjuguer vie de familles avec mioches psychotiques et son statut de plus puissante sorcière vivante (j'ai pas mis Prue car il fallait équilibrer le duel)Récapitulatif des votes des vs précédents:-Trunks a défoncé Sasuke-Roy Mustang a vaincu Livaï Ackerman-Rukia Kuchiki n'a fait qu'une bouchée d'Erza ScarlettVSALORS?