Salut les amis. Connaissez vous ce jeu ? Non... Sérieux connaissez vous ce jeu incroyable qui est passé inaperçu ?La vidéo d'intro du jeu :Vous prendrez bien un peu de gameplay non ?Bref. Ce jeu c'etait humour et fun garanti. Une grande map ouverte et des graphismes vachements sympas pour l'epoque Ps1. Les doublages etaient énormes et il y avait une coop vachement sympas.Dommage qu'il n'y ai jamais eu de suite. Même je vous assure que même aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de jouer à ce jeu.Si vous aimez la mythologie et que vous aimez l'humour. N'hésitez plus.