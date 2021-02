On a vu ce matin NiOh 2 édition spéciale en grosse promo à 24,99€ chez Micromania (boutique uniquement), mais c'est aussi dispo sur Amazon au même prix. Pour rappel, l'édition contient le jeu, le season pass, le steelbook et un artbook. PS : Les stocks sont limités, après quoi la promo prendra fin PPS : Il est aussi sur la Fnac, mais à 49,99€

Who likes this ?

posted the 02/09/2021 at 11:11 AM by antenoot