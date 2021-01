Hier j'ai fait la découverte du jeu Tourmentor, et aujourd'hui j'ai découvert qu'il y avait un autre jeu du nom de Paranoid.Aucune date pour Succubus, Paranoid et Tormentor.HISTOIRE D'HORREUR PSYCHÉDÉLIQUE:Paranoid est l'horreur à la première personne qui raconte l'histoire de Patrick Calman, qui pendant de nombreuses années a vécu dans un appartement qu'il a hérité de ses parents décédés.La tragédie familiale d'il y a de nombreuses années a fait que Patrick a dû lutter contre des dépendances et des problèmes mentaux.Le seul membre de la famille Patrick qui soit resté en vie est sa sœur qui a disparu il y a 13 ans.Un jour, Patrick répond au téléphone, comme il s'avère, de sa sœur. Elle lui annonce son arrivée - plusieurs années après sa disparition.Tout cela fait que Patrick doit surmonter sa vie actuelle dans l'isolement, au prix d'apparences d'expériences cauchemardesques.Oui, c'est bien un couloir de la démo P.T (ça y ressemble)L'action de Paranoid se situe à la fin des années 80, ce qui se traduit à la fois par des possibilités de jeu et par une immersion en commun dans des lieux réalistes, remplis de créatures effrayantes et hostiles.Soyez témoin des scènes de meurtre brutales et démêlez la vérité sur votre passé et votre avenir traumatisant.Je reste admiratif de voir qu'ils ont quand même 3 jeux de prévus sans date, et que depuis Agony et le shitstorm de l'époque ils savent toujours pas se servir de l'UE 4, leurs jeux sont très drôles parce que c'est cheap non vraiment je recommande leur jeux mais pour 3 euros, bon après faut être immunisé à l'horreur en tout genre.