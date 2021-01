Après le très mauvais Agony, la démo du prochain jeu Succubus qui est dispo et qui donne pas envie, voici TORMENTOR.Prenez le rôle d'un bourreau impitoyable qui gère une prison abandonnée, pleine de victimes condamnées à mort.L'histoire d'un bourreau:Lutter contre une maladie mentale qui se développe, qui vous enlève vos souvenirs et qui provoque des évanouissements de plus en plus fréquents et dangereux. Travaillez avec un groupe criminel organisé utilisant le darkweb pour obtenir plus de doses de la drogue expérimentale qui vous aide à garder votre esprit sobre.Conçu pour la prochaine générationReprendre une prison abandonnée depuis des années. Construisez cette prison moderne parmi les ruines d'un temple ancien, en créant des opportunités pour préparer un véritable labyrinthe infernal pour vos victimes.En profitant des possibilités de traçage, commencez à créer des pièges inhabituels qui confondront votre proie, vous donnant ainsi l'avantage nécessaire pendant la chasse.Personnalisez vos cellulesRecherchez les meilleures affaires et enrichissez les cellules de prison avec de nouveaux outils de torture pour préparer vos victimes au jeu dangereux. Satisfaire les convoitises infernales de vos commanditaires et gagnez des contrats de plus en plus sombres en éliminant les individus qui leur causent des désagréments.Personnalisez vos victimesUtilisez un système de personnalisation des personnages extrêmement puissant pour faire de nouvelles victimes pour votre prison. Nommez-les, choisissez un ton de voix et ajoutez une description détaillée sur la carte de personnage, puis utilisez la caméra pour diffuser en direct sa torture !Chasse à l'hommeNourrissez le désir de vengeance chez vos victimes, puis donnez-leur une arme et laissez-les enfin chasser... vous !Caractéristiques principales- Agrandissement de la prison avec de nouveaux instruments de torture- Un éditeur de personnages complet pour créer de nouvelles victimes- Matériel de transmission vidéo- Organiser une chasse pour soi-même- Exécutions brutales- Combattre et se faufiler en mode TPP- Recevoir des dons et de nouvelles victimes de la part de sponsorsPour ma part ayant testé la démo de Succubus, et vu des vidéos de Agony ils veulent faire du gore sur gore mais ça ne fonctionne car les animations sont ridicules, par exemple il y a une feature sur Succubus parfois il y a des femmes enceintes nues où il y a la possibilité de retirer le bébé du ventre pour le manger, ça peut être drôle mais pour 4 euros comme Succubus.