Bonjour à tous,



j'ai un problème depuis peu avec mon pc qui n'active plus la hdr sur ma tv et d'autre paramètre graphique lorsque je lance un jeu en plein écran.



Je n'avais jamais eu ce problème avant et j'ai déjà changé de câble pour voir si ce n'était pas un problème de hardware.



Le problème survient lorsque je lance un jeu la la hdr et autre paramètre se désactive et je me retrouve avec un écran plutôt sombre et au graphisme en dessous de ma config.



Par contre si à l'aide de la molette de mon clavier j'augmente ou baisse le volume la HDR et le reste revient a la normale mais une fois l'ui de win10 disparait la HD se désactive directement.



J'ai essayé de voir si le problème persistait en jouant en fenêtré et non c'est uniquement en plein écran.



Si vous avez déjà eu le problème ou la solution je suis tout oui.



Merci d'avance.