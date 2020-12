Dessin

Vu que c'est mon premier article sur Gamekyo, une petite presentation s'impose. Je suis sur Gamekyo depuis 4 ans laissant ponctuellement des commentaires (pas toujours très pertinent je dois l'admettre). Je me considère comme un petit joueur (5h par semaine ce qui est déjà trop s'y j'en crois ma femme). J'accorde beaucoup d'importance à la DA, l'ambiance et l'atmosphère. J'ai fait l'impasse sur la précédente génération mais je pense bien me rattraper avec une PS5. Sans avoir la console (rupture oblige), je me suis déjà fait une petite selection de jeu PS4 pour passer les futurs confinements à venir. Pour 50 euros: God of War, Uncharted 1,2,3,4, The Last of Us remaster,Infamous 2nd son. Je suis plutot pro-Sony mais pas un anti-Xbox. Je suis heureux de voir que MS injecte de l'argent dans l'industrie du jeu vidéo.Ce qui motive cet article c'est mon autre passion: le dessin. Alors je suis très très loin d'être un professionnel, je ai jamais pris de cours, mais dès que j'ai l'occasion je griffonne sur une feuille de papier. Et je pense pas être le seul sur ce site. Si les gens sont intéressés, je peux vous propser deux choses:1) Organiser une fois par mois un petit concours de dessin sur le thème du JV/Manga/BD. Par exemple Mario dans l'univers Naruto avec un style BD. Le vainqueur sera élu par la communauté de Gamekyo. Je me propose d'imprimer au vainqueur son illustration au format Displate. Par contre, j'organise ça uniquement si il y a suffisamment de participants. Voici un dessin rapide pour illustrer mon exemple.2) Faire un petit dossier sur la DA d'un jeu vidéo. Par exemple Hadès, forgotten Anne, viewtiful joe, Iris fall... avec à chauqe fois un petit fanart.Voilà... Merci de me dire si celà vous intéresse. Si je vois que les gens sont motivés, je vais essyer d'écrire au moins un article par mois.Vous pouvez aussi me faire des propositions de sujet. En attendant, voici des petits fanarts que j'ai fait via mon nouvel ipad. Ce sont mes premiers dessins digitals donc soyez indulgent. Je suis aussi ouvert à la critique constructiveVous pouvez aussi me suivre sur instagram:https://www.instagram.com/julien_drawingart/?hl=fr