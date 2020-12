Bonjour à tousUne image et vous avez le générique en tète, sa démarre sur Wakanim à 18h34 épisode chaque semaineJe ne sais pas combien d'épisodes il va y avoir, se sera surment découpé en 2 parties comme la saison 3.J'aimerai bien esquive tout les futurs spoils jusqu'au dernier épisode pour me faire un petit marathon

posted the 12/06/2020 at 01:28 PM by mrponey