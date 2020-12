Ola Ola la communauté GK:



Je souhaite me prendre une TV OLED avec HDMI 2.1

Je possède un home cinéma (Onkyo) + 5.1 Bose.



Dans mon installation actuelle je branche ma play 4 sur mon home cinéma puis du home cinéma sur la TV.



Or avec cette histoire de 2.1, j'ai l'impression qu'il faille changer aussi le home cinéma non ?



Je suis un peu perdu.



Merci pour vos conseils !