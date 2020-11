Une nouvelle vidéo de chez IOI qui dévoile une des prochaines destination de 47 dans Hitman III.Rendez-vous à Chongqing, Chine.En ce qui concerne les infos :-4K et 60 fps pour la PS5 et la SX-Effets de lumière et de pluie amélioré-Un 47 avec des mouvements désormais plus fluide-Hitman 1 et 2 profiterons aussi des même améliorationsRendez-vous le 20 janvier