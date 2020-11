Bonjour, Je remarque que quand je démarre la PS5 dans le menu, la console ce met en HDR automatiquement. Mais pourquoi sur les jeux qui ne supporte pas la HDR, bien ma TV reste en mode HDR avec les paramètres qui vont avec. Ma TV de 2017 c'est le model LG Oled65B7P et j'ai la dernière version de maj pour info. Aussi en mode HDR, activé vous les niveaux de noir sur la TV a haut ou bas? et c'est quoi vos options sortie vidéo sur votre ps5? Gamme limité ou complait ? RGB ou YUV?

posted the 11/20/2020 at 07:45 PM by turok