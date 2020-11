Bonjour tout le monde, depuis 24h il est enfin possible de transférer vos pokémons de pokemon go vers home. Le système de transfert se mesure en energie. C'est a dire qu'en fonction de la rareté de votre pokemon (allant du simple normal non shiny au legendaire shiny) chaque transfert a un cout différent.



-Le non shiny lambda (exemple carapuce) ne coûte quasi pas d'energie. (mais 25 pokemon en simultané peuvent être envoyé au max mais cela ne vide pas la totalité de la barre hein) j'ai pas compté mais vous pourrez en envoyer tout plein (plus d'une centaine facile par semaine)



- Le shiny non légendaire comme carapuce shiny vous coutera 1/5 de votre barre d'energie totale donc 5 transfert pour vider l'integralité de la barre.



-un légendaire non shiny (lugia par exemple) environ 1/6 de votre barre totale donc 6 transfert avant de devoir attendre que la barre se recharge.



-un légendaire shiny type suicune shiny votre barre en entière.



-un fabuleux non shiny type darkrai: 3 transfert pour vider la barre mais il restera un peu d'energie mais pas assez pour un 4eme transfert de fabuleux.



Un fabuleux shiny type darkrai shiny vide la totalité de la barre



votre jauge d'energie se remplira avec le temps ou en pokepièce (mais aie le cout ca fait mal 1000 environ pour une remplir la jauge entièrement vidé ou 1 semaine d'attente).



Donc soit vous êtes patient et chaque semaine à vous un legendaire shiny ou un fabuleux shiny transféré ou alors vous êtes comme les Rothschild vous avez un compte bancaire bien rempli et à vous les transferts en masse rapidement.

moi-même en ayant testé sur pogo