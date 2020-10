Comment No Matter Studios s’est servi des fonctionnalités de la PS5 pour optimiser l’immersion des joueurs.



Bonjour, je suis Brian Parnell, Directeur de No Matter Studios. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous annoncer que Praey for the Gods sera disponible sur PS4 et sur PS5 Q1 en 2021 !



No Matter Studios est un petit studio comptant trois développeurs et Praey for the Gods est un projet en financement participatif qui est en développement depuis 2016. Depuis lors, Tim, Chien et moi-même, avons travaillé d’arrache-pied pour que le jeu soit prêt pour un premier lancement sur PS4 avec de nouveaux boss.



Chien était déjà chargé du lancement sur PS4 et avait ajouté de nombreuses optimisations sur plusieurs mois qui nous ont permis de faire tourner le jeu en 30fps sur PS4. Le jeu tourne très bien sur PS4 et il a fière allure, mais sur PS5 le jeu est vraiment superbe. Il tourne à 60fps, avec des graphismes poussés au maximum, des ombres au niveau optimal et des textures haute définition. C’est génial. Les temps de chargement sont bien plus courts, bref, le jeu est parfait pour la PS5.



Bien sûr, nous avons ensuite pensé à la DualSense. Nous avions pu jouer à quelques démos fournies par Sony pour découvrir l’immersion que la manette nous offrait. Nous sommes tombés à la renverse : la DualSense est une vraie révolution. Les gâchettes adaptatives vous permettent de ressentir toutes les sensations, la tension sur votre arc, vos pas qui s’enfoncent dans la neige, le souffle du vent… vous ressentirez tous ces impacts tandis que vous progressez avec votre personnage. Cela vous procurera une sensation d’immersion et de satisfaction indéniable. Pour un jeu comme le nôtre, cela nous permet de mettre en lumière de nombreux détails de l’univers que nous vous proposons et de rendre les interactions plus attrayantes. Nous nous penchons encore sur les possibilités offertes par la DualSense et nous continuerons de polir notre jeu avant le lancement.



Nous voulons que tous les joueurs puissent profiter de la version PS5 de Praey for the Gods et ils bénéficieront donc d’une mise à jour gratuite de la PS4 à la PS5. Cela signifie que vous pouvez l’acheter sur PS4 et que le jeu sera automatiquement mis à jour sur PS5 lorsque vous aurez la console entre les mains.



Nous approchons des dernières phases de développement et nous travaillons dur pour que la version PS5 soit à la hauteur de vos attentes. Nous avons hâte que vous puissiez découvrir la version v1.0 de Praey for the Gods lorsqu’elle arrivera en 2021 sur PS4 et PS5.



