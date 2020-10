ARK : Survival Evolved se montre sur Series X

Comme tant d'autres,aura droit à une MAJ Next Gen dont Xbox Series X qui vient s'afficher dans cette vidéo de présentation montrant une évolution notable du rendu : on passe quand même sur 720p à la 4K et un frame-rate oscillant entre 30 et 60FPS, ce qui prêtera à sourire mais qui montre qu'il y a du changement puisque avant cela, on était surtout « en dessous » des 30.Hormis cela, c'est des temps de chargement drastiquement amélioré, une option écran partagé (qui perdura un peu en qualité d'image, forcément), des textures rehaussés, de nouveaux effets dans tous les sens et des serveurs dédiés qui supporteront maintenant 100 joueurs dédiés.Notez que la MAJ est déjà disponible pour ceux qui possèdent déjà une Series X (donc pas moi) et pas besoin que les autres se fassent prier : le jeu débarque le 17 novembre dans le Game Pass.