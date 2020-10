My Time at Portia va s'offrir une suite sur tous les supports, avec Kickstarter préalable

Un an seulement après la sortie de, son studio Pathea Games ne perd pas de temps en annonçant une suite sous le nom deavec un détour par Kickstarter pour obtenir si possible une aide d'environ 100.000$ afin de sortir ce titre pour le printemps 2022 sur PC, puis en été de la même année sur la totalité des consoles : PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.L'équipe nous apprend d'ailleurs que Sandrock ne devait être au départ qu'un simple DLC de Portia avant d'évoluer totalement vers un jeu à part-entière qui proposera les arguments suivants :- Améliorations graphiques par rapport au premier- Gameplay blindé de nouvelles features- Narration mieux travaillé aussi bien sur le scénario que les PNJ- Meilleur travail sur le doublage- Arrivée d'un mode multi (même si on pourra toujours y jouer en solo)- Cycle jour/nuit et météorologique (dont les tempêtes de sable)- Refonte sur de nombreux aspects (quêtes, combats…)- Plein de mini-jeux- Auto-éditionOn vous laisse avec le Kickstarter en question et un premier trailer.