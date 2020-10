XIII Remake montre ses armes en vidéo

C'est via IGN que Microids nous propose un nouveau trailer du remake deafin de présenter les différentes armes de cette adaptation qui remonte à la génération 128 bits, s'offrant ici une refonte aussi bien graphique que sonore tout en incluant la totalité du contenu, aussi bien la campagne solo que le multijoueur.Si la date du 10 novembre est maintenue, cela ne semble en revanche concerner que les versions PC, PlayStation 4 et Xbox One : la Switch n'est plus mentionnée, signifiant un possible report.