Bugsnax sera bien au lancement de la PS5

Il n'avait pas encore été évoqué comme tel mais c'est fait :rejoint aussi la liste des titres pour le lancement de la PlayStation 5, donc le 12 novembre sur la précitée ainsi que sur PC et PlayStation 4, même si les européens devront attendre la version Next Gen le 19 pour d'évidentes raisons.Le titre coûtera 24,99€, et vient de passer GOLD, accueillant pour fêter cela un nouveau trailer.