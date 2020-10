Blair Witch va avoir une version VR

La VR fonctionne autant pour les jeux d'horreur que pour ce que l'on nomme les « walking simulator » et si on pouvait se demander pourquoi la compatibilité était indisponible pour un titre commequi mixe les deux, sachez que Bloober Team compte réparer cette erreur avec l'arrivée dele 29 octobre (30€), nouvelle version qui sera par la suite disponible sur d'autres casques dont on imagine le PSVR.Plutôt qu'un simple portage à l'arrache, l'équipe en a profité pour parfaitement adapter le gameplay à ce nouveau style, comme la possibilité de sortir la carte et d'y mettre des annotations, et même de caresser son chien. L'équipe de Joe Biden approuve.