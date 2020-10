Une date pour la Saison 2 de Fall Guys

Le développeur Mediatonic annonce que la Saison 2 du toujours très populairedébutera le 8 octobre, comme précédemment annoncé sur le thème de Moyen-Âge et on nous promet bien plus de costumes et d'émotes à débloquer, d'ailleurs de manière plus simple : le nombre de couronnes d'or à obtenir en récompenses a été multiplié par 600 %.Faute de mieux, on vous remet l'aperçu diffusé durant la dernière GamesCom.