Un nouveau trailer pour The Falconeer

Wired Productions nous propose un nouveau trailer de, mélange de shoot et d'exploration en monde ouvert pour découvrir « La Grande Ursée » et s'associer à l'une des quatre factions pour prendre possession d'un univers où les riches vivent tranquillement dans les cieux, pendant que les pauvres survivent comme ils peuvent sur quelques bouts de terre à la merci des mauvaises conditions climatiques.La sortie est prévue le 10 novembre sur PC et les deux générations de consoles Xbox (40€ dans tous les cas, avec upgrade gratuite), sachant que la SX sera la seule des consoles à bénéficier du 4K/60FPS.