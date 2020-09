The Medium : un trailer, toujours sans date

Bloober Team a publié le Story Trailer de, son nouveau projet « psychological horror » où nous évolueront en temps réel entre deux mondes, chose qui servira aussi bien pour l'ambiance, la survie et la résolution de diverses énigmes.Malheureusement, l'absence de date de sortie autre qu'un « fin d'année » nous fait douter de plus en plus sur l'arrivée du titre pile pour le lancement de la Xbox Series X/S (ça sort aussi sur PC), peut-être parce que le développeur réserve déjà sonpour l'occasion.Dans tous les cas, quelle que soit la date, ce sera Day One dans le Game Pass.