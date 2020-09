Dragon Quest XI S : nouveau trailer pour les versions PC, PlayStation 4 et Xbox One

Square Enix rappelle aux retardataires que c'est le 4 décembre que sortirasur PC, PlayStation 4 et Xbox One, donc cette fameuse version sortie au préalable sur Switch et incluant un doublage japonais, les musiques orchestrales, de nouvelles montures, des séquences inédites, quelques features de gameplay… et bien entendu le mode 2D tiré de la 3DS (seul support qui n'aura pas eu son édition en occident).En voici le trailer diffusé à l'occasion de cette semaine du TGS.