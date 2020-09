Rocket League date son passage en F2P

Psyonix nous annonce à l'instant que la date du passage en free-to-play deest donc pour le 23 septembre sur tous les supports, l'occasion pour les retardataires de découvrir l'un des piliers du multi de cette génération, même s'il faudra vous confronter à un niveau bien élevé en ligne.Petit rappel des features de cette MAJ :- Nouveau mode entraînement pour accueillir les petits nouveaux- Nouvelles phrases pré-construites pour le chat- Le chat vocal sera désactivé par défaut- Nouvelle difficulté de bots pour s'entraîner- Modification du système de classement pour la nouvelle saison avec ajout d'un nouveau rang et seulement trois divisions pour les rangs inférieurs.- Il faudra maintenant être au moins Level 10 pour se lancer dans les matchs classés.Et pour ceux qui ont déjà acheté le jeu :- La totalité des DLC offerts- Un nouveau titre pour indiquer l'année où vous avez débuté le jeu- Un upgrade de plus de 200 items en statut « légendaire »- Un boost inédit (Golden Cosmos)- Une bannière inédite- Des roues inéditesEnfin, le passage en F2P implique donc qu'il n'y aura plus besoin d'abonnement en ligne pour y jouer sur console… sauf sur Xbox One qui maintient cette politique qu'on espère voir disparaître en novembre.