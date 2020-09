Facebook Connect : leak de l'Oculus Quest 2

Pour bien du monde ici, on ne va pas se mentir, le mercredi 16 septembre signifie avant tout le nouveau show PlayStation 5 mais ce ne sera pourtant pas l'unique hardware à faire parler de lui puisqu'il y a le Facebook Connect dont la principale annonce vient d'être « auto-leakée » sur le site même du constructeur avec la mise en ligne avant l'heure des informations sur l'Oculus Quest 2, incluant visuels et vidéo promo.Plus proche de l'évolution que du changement de génération, la bête toujours indépendante (le Quest n'est pas un accessoire, même s'il est possible de le connecter à un PC pour bénéficier de davantage de jeux) devrait présenter les caractéristiques suivantes :- 2K par œil- 6Go de mémoire (4 sur le Quest 1)- 256Go de stockage- Rétrocompatibilité totale avec le Quest 1- Contrôleurs améliorésSelon les rumeurs, le prix devrait tourner entre 300 et 400$, et reste donc à attendre mercredi pour découvrir les jeux, la vidéo de présentation suivante ne couvrant que d'anciens titres.