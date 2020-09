Call of Duty Black Ops : Cold War présente son multi (+ dates de la bêta)

Après la campagne solo et en attendant d'aborder le cas du mode Zombie, Activision est maintenant revenu sur le cas du multi dequi d'ailleurs, contrairement à d'autres et peut être pour ne pas froisser Sony et son partenariat commercial, ne bénéficiera pas d'une sortie anticipée magique : c'est toujours le 13 novembre, du coup sur PC, PS4, One, SX et dès que possible sur PS5.- A partir du 8 octobre : uniquement pour joueurs PS4 ayant préco le jeu- A partir du 9 octobre : arrivée de tous les joueurs PS4- 12 octobre : fin de la phase 1 de la bêta- A partir du 15 octobre : tous les joueurs PS4 + joueurs PC/One qui ont préco le jeu- A partir du 17 octobre : tous les joueurs pourront jouer sans restriction- 19 octobre : fin de la phase 2 de la bêta5 cartes et 8 modes de jeu ont déjà été dévoilés, en plus des spécificités concernant les upgrades de nos avatars, chose qu'on vous invite à découvrir en détails sur le PlayStation Blog () tandis que l'éditeur rappelle certains points :- 4K sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X- 120FPS et Ray Tracing sur ces mêmes supports- Exploitation de la DualSense et de l'Audio 3D sur PS5- Total cross-play entre les cinq supports- Cross-progression- Suivi toujours gratuit- Retour du Battle Pass- Le mode Warzone intégrera le contenu de Cold War peu après la sortie