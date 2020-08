Little Nightmares II : trailer et date de sortie

Il aura pris tout son temps maiss'est enfin dévoilé plus en détails pour cette GamesCom et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette suite a déjà fait forte impression vu son ambiance encore plus glauque que le premier, où l'on y incarnera le jeune Mono qui, accompagné de Six (que l'on connaît bien), tentera de percer les mystères de la « Signal Tower » et de ses étranges résidents.Sortie prévue le 11 février 2021 sur PC, PS4, One et Switch. Point assez surprenant : même si la Next Gen sera largement disponible d'ici-là, les versions PlayStation 5 et Xbox Series X sortiront plus tard la même année.