Bugsnax s'offre un deuxième trailer

Davantage objet d'une certaine curiosité plutôt que d'une véritable attente, le petita profité du State of Play pour refaire parler de lui avec cette deuxième BA davantage orientée gameplay pour comprendre comment fonctionnera ce jeu mêlant exploration et enquête sur une mystérieuse île peuplés de créatures « mi-insecte/mi-bouffe » (une centaine d'espèces sont représentées).Le titre fera partie des titres dans la vague de lancement PlayStation 5, mais la PS4 sera également servie en plus du PC (uniquement via l'Epic Games Store).